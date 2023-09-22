Mash: 31-летему солисту Большого театра Арсению Яковлеву вызвали "скорую"
Солисту Большого театра Арсению Яковлеву потребовалась помощь медиков, сообщает Mash. По данным канала, у 31-летнего артиста - "подозрение на коронавирус".
Недомогание Яковлев почувствовал три дня назад: "температура поднялась до 38 градусов, была сильная слабость", уточнено каналом.
В итоге сегодня, 22 сентября, к солисту приехала "скорая помощь".
Отмечено, что до этого исполнитель "регулярно ходил на репетиции и мог заразить коллег".
Теперь премьера "Травиаты" с участием солиста, анонсированная на 29 сентября, может оказаться под вопросом.
Ранее сообщалось, что прямо с приема в частной клинике была госпитализирована народная артистка России, танцовщица, актриса и педагог Галина Шляпина.