Солисту Большого театра Арсению Яковлеву вызвали "скорую"

Солисту Большого театра Арсению Яковлеву потребовалась помощь медиков, сообщает Mash. По данным канала, у 31-летнего артиста - "подозрение на коронавирус".

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Недомогание Яковлев почувствовал три дня назад: "температура поднялась до 38 градусов, была сильная слабость", уточнено каналом.

В итоге сегодня, 22 сентября, к солисту приехала "скорая помощь".

Отмечено, что до этого исполнитель "регулярно ходил на репетиции и мог заразить коллег".

Теперь премьера "Травиаты" с участием солиста, анонсированная на 29 сентября, может оказаться под вопросом.