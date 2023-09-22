Брат звезды «Счастливы вместе» ответил на слухи об ее проблемах с алкоголем

Брат российской актрисы и звезды сериала «Счастливы вместе» Юлии Захаровой Антон Тульский опроверг слухи о наличии проблем с алкоголем у артистки. Его слова приводит StarHit.

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«Есть стресс, эмоциональная возбудимость артиста и усталость от внутренних переживаний за здоровье близкого человека. Поэтому не накладывайте клише», — ответил журналистам родственник исполнительницы роли Лены Полено.

Он подчеркнул, что недавний скандал с Захаровым связан с исключительно эмоциональным выгоранием артистки, которое наложилось на проблемы со здоровьем близкого человека, а не с алкоголизмом. Тульский заявил, что недавно мать Захаровой прооперировали в Москве.