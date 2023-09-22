Народную артистку России Галину Шляпину госпитализировали в Москве

Народная артистка России Галина Шляпина была госпитализирована в Москве. Об этом сообщает Mash.

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По данным Telegram-канала, Шляпину забрали из столичной частной клиники, где та была на приеме у флеболога. Предварительный диагноз артистки — тромбоз вен. Отмечается, что звезда находится под пристальным наблюдением врачей.

Галина Шляпина окончила Пермское государственное хореографическое училище в 1970 году. В 1987 году она выпустилась из балетмейстерского отделения кафедры хореографии ГИТИСа по специальности педагог-балетмейстер.

С 1970 по 1981 годы Шляпина была солисткой Пермского академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского. С 1981 по 1990-й балерина выступала в Государственном концертном ансамбле СССР «Московский классический балет» под руководством Наталии Касаткиной и Владимира Василева.

В 1990—1994 годах Шляпина работала в США. В 1995—1996-х выступала в труппе Имперского русского балета в Москве.

В 1997 году Шляпина стала педагогом-репетитором в труппе Камерного балета «Москва». С 2009 года она начала работать педагогом-репетитором в Театре «Кремлевский балет».

Среди ее учеников такие артисты балета, как Ирина Аблицова, Вероника Варновская, Валерия Побединская, Анастасия Тетерина, Олеся Дмитракова.