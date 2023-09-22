Русский писатель, поэт и сценарист Андрей Тавров умер по дороге в больницу

21 сентября в Москве ушел из жизни Андрей Михайлович Тавров, русский советский и российский писатель, поэт, редактор, художник, сценарист, один из известнейших представителей метареализма. Метареализм - поэтическая школа 1970-90-х годов, термин ввел в литературный обиход Константин Кедров.

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Тавров родился в 1948 году в Ростове-на-Дону. Окончил филологический факультет МГУ. Работал журналистом и художником по мозаике, делал на "Радио России" программы о современной мифологии, писал сценария для телеканала "Культура".

Публиковался в журналах "Новый мир", "Октябрь", "Дружба Народов", других. Первую книгу выпустил в конце 80-х. В библиографии автора - "Настоящее время", "Две серебряных рыбы на красном фоне", "Звезда и бабочка - бинарный счет", "Альпийский квинтет", "Ангел пинг-понговых мячиков", романы "Орфей", "Мотылек". Лауреат премии журнала "Дети Ра", Большой премии "Московский наблюдатель", Премии Андрея Белого.