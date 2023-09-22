Актер из «Реальных пацанов» попал из тюрьмы на СВО

31-лентий российский актер Александр Килин, который сыграл в фильме «Географ глобус пропил» и эпизодах сериала «Реальные пацаны», попал из тюрьмы в зону специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом сообщает издание E1.

© Тимофей Калмаков / Сетевое издание «63.ру»

Артист опубликовал фотографии с места своей службы.

В августе 2015 года Александр Килин был осужден и приговорен к 18 годам строго режима. Жертвой актера стала 19-летняя студентка Высшей школы экономики, которую изнасиловали и ударили 12 раз по голове куском бетона. Сам артист свою вину отрицал. С 2015 года он находился в исправительной колонии № 1 города Соликамска.