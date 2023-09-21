Семья покойного актера Алексея Янина проведет закрытые похороны

«Мы посоветовались и решили сделать похороны приватными. Если честно, мы устали от внимания. Да и сын Леши Андрей очень тяжело переносит незнакомых людей и журналистов. Он просил только своих. Коллеги из театра тоже придут», — заявила мать артиста Ольга.