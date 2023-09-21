Похищенные нацистами работы великого австрийского художника вернули владельцам

Музеи США вернули владельцам рисунки великого австрийского художника Эгона Шиле, которые были похищены нацистами во время Второй мировой войны. Об этом сообщает People.

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Семь работ прокуратура Нью-Йорка вернула потомкам артиста кабаре Фрица Грюнбаума, который был их владельцем до заключения в концлагерь Дахау в 1938 году. В 1941-м семью Грюнбаума вынудили передать рисунки нацистским властям. В 1956 году эти рисунки и картины Шиле оказались в Швейцарии, где были куплены владельцами арт-галереи из Нью-Йорка. В США произведения искусства распродали различным музеями и коллекционерам.

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Родным Грюнбаума вернулись работы «Портрет Эдит Шиле, жены художника», «Девушка, надевающая обувь», «Стоящая женщина», «Сидящая женщина», «Автопортрет», «Я люблю цветение» и «Портрет мальчика». Их стоимость оценивается в суммы от 780 тысяч до 2,7 миллиона долларов.

Картины были конфискованы у Музея современного искусства и Библиотеки и музея Моргана в Нью-Йорке, Художественного музея Санта-Барбары, коллекции Рональда Лаудера и трастового фонда Валли Сабарски. Еще три работы принадлежали Чикагскому институту искусств, Музею Карнеги в Питтсбурге и Мемориальному художественному музею Аллена в штате Огайо.

Конфискация и передача работ были произведены в рамках решения суда по гражданскому иску родственников бывшего владельца. При этом представители Чикагского института искусств уже заявили протест против действий властей, так как уверены, что учреждение приобрело и владело картиной Шиле на законных основаниях. Похожее заявление сделали в Мемориальном музее Аллена, хотя и пообещали сотрудничать с правоохранителями.

Эгон Шиле (1890-1918) — австрийский художник и график, один из знаменитых представителей австрийского экспрессионизма. При жизни его работы с огромным успехом выставлялись в музеях и галереях по всей Европе.