Умерла актриса из «Сказки о царе Салтане» Нина Беляева

Советская актриса театра и кино Нина Беляева умерла в Москве на 93-м году жизни. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на источники.

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Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

О дате и месте похорон пока не сообщается.

Нина Ильинична Беляева родилась в 1931 году в Ульяновске. В 1957-м окончила Щукинское училище, была ученицей Цецилии Мансуровой.

Служила в Московском академическом театре Сатиры в 1957-1966 годах, затем работала в отделении чтецов Московской государственной филармонии.