Умерла актриса из «Сказки о царе Салтане» Нина Беляева
Советская актриса театра и кино Нина Беляева умерла в Москве на 93-м году жизни. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на источники.
Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
О дате и месте похорон пока не сообщается.
Нина Ильинична Беляева родилась в 1931 году в Ульяновске. В 1957-м окончила Щукинское училище, была ученицей Цецилии Мансуровой.
Служила в Московском академическом театре Сатиры в 1957-1966 годах, затем работала в отделении чтецов Московской государственной филармонии.
Беляева снялась в таких картинах, как «Сказка о царе Салтане», «Свет далекой звезды», «Яблоко раздора», «Шли солдаты», «Коммунист», «Чернобурая лиса».
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