Минцифры сообщило о дефиците газетных киосков в России

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры) отмечает нехватку в стране киосков для реализации печати. Об этом сообщила заместитель директора департамента государственной̆ поддержки периодической̆ печати и книжной̆ индустрии Минцифры Светлана Дзюбинская.

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По словам Дзюбинской, в связи с этим в министерстве приняли ряд приказов с рекомендательной нормой для регионов по числу киосков на долю населения. Она отметила, что мониторинг отрасли показал результативность, но многие проблемы не могут быть решены исключительно силами Минцифры.

— Утверждение киосковых схем, размещение стационарных торговых объектов относится к компетенции муниципалитетов, то есть Минцифры не может регулировать непосредственно жестко этот процесс, — цитируют РИА Новости заявление замглавы департамента на форуме «Вся Россия-2023».

Дзюбинская также подчеркнула, что рекомендательные нормы по числу киосков для каждого региона будут отличаться в зависимости от географического расположения. Например, в Чукотском округе киосков практически не осталось.