Ведущую программы «Время» выписали из больницы

Народную артистку СССР, ведущую программы «Время» с 1968 по 1993 год Азу Лихитченко выписали из больницы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник.

Лихитченко госпитализировали в 52-ю больницу 4 сентября, на следующий день после ее отказа от госпитализации.

У Лихитченко диагностировали инфаркт миокарда, из-за осложнений она провела в реанимации две недели. Дочь Лихитченко подтверждала госпитализацию матери.

Состояние Азы Лихитченко удалось стабилизировать. Из реанимации она была переведена в обычную палату, а 18 сентября ее выписали.

Аза Лихитченко была наставницей для начинающих дикторов и телеведущих, одна из ее самых известных учениц — Екатерина Андреева. В настоящее время Лихитченко находится на пенсии, проживает в Москве.

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