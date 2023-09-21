«Вакцинация детей с 12 до 18 лет приостановлена, потому что Минздрав запустил третью фазу клинических испытаний новой вакцины от коронавирусной инфекции с новым актуальным штаммовым составом. Она проходит в настоящий момент испытания», – сказал Горелов.