Вакцинацию детей 12–18 лет от коронавируса приостановили в России
В России приостановлена вакцинация детей 12–18 лет от COVID-19 на время клинических испытаний нового препарата, сообщил журналистам заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Александр Горелов.
«Вакцинация детей с 12 до 18 лет приостановлена, потому что Минздрав запустил третью фазу клинических испытаний новой вакцины от коронавирусной инфекции с новым актуальным штаммовым составом. Она проходит в настоящий момент испытания», – сказал Горелов.
По его словам, эти процедуры должны занять минимум два месяца, участники – лица от 18 до 60 лет.