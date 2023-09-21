Никита Михалков предостерег от жизни ради удовольствий

«Был такой эксперимент с мышкой, когда ей вживили электрод в «центр удовольствия» в мозге. И научили нажимать на кнопку, которая активизировала этот центр. Мышка перестала есть, спать, она только и делала, что нажимала носом кнопку», — рассказал режиссер, отметив, что эксперимент закончился для млекопитающего трагически.



«Если ты живешь ради удовольствий, тебе будут подсовывать все новые и новые. Эта опасность может нас посетить», — предупредил он.