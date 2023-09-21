МИД РФ предложил повысить цену оформления загранпаспорта за рубежом

МИД России предложил проиндексировать сборы не только за оформление загранпаспорта, но и вообще за консульские услуги, оказываемые россиянам в представительствах РФ за границей. С проектом постановления правительства РФ можно ознакомиться на портале проектов нормативных правовых актов.

Предлагается, в частности, повысить стоимость оформления обычного загранпаспорта сроком на 5 лет с 30 до 35 долларов США, а биометрического (на 10 лет) - с 80 до 90.

Для россиян, которым еще не исполнилось 14 лет, цену оформления документа предлагается поднять с 10 до 15 долларов за обычный паспорт и с 40 до 50 за биометрический.

Поясняется, что действующие сборы в загранучреждениях не индексировались с 2010 года. С тех пор покупательная способность доллара США вследствие инфляции снизилась более чем на 30 процентов.

Это не все. Предлагается также вдвое увеличить цену за оформление заявления о выходе из гражданства РФ - с 65 до 130 долларов США.