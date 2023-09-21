ВЦИОМ: Больше половины россиян не готовы платить за скачивание фильмов

Около 52% россиян считают уровень жизни и доходов населения России не настолько высоким, чтобы требовать плату за просмотр и скачивание фильмов, музыки и книг. Об этом говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, опубликованных 21 сентября на сайте организации.

С уходом с российского рынка крупнейших международных стриминговых сервисов российские пользователи столкнулись перед выбором между отечественными аналогами или потреблением нелицензионного контента, что нарушает авторское право и наносит материальный ущерб правообладателям.