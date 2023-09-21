Руцкой рассказал, кто стрелял по Белому дому в Москве в 1993 году

Верховный Совет РФ 4 октября 1993 года из танков расстреливали офицеры, которым заплатили большие деньги, заявил в интервью NEWS.ru бывший вице-президент РФ Александр Руцкой. Он считает, что обвинять всех военных в «расстреле Белого дома» не стоит. По его мнению, их держали в нищете, чтобы было легче манипулировать ими.

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Их просто купили. Всем, сидящим в танках, заплатили серьезные деньги. Люди в те годы были голодными. Офицеры по ночам подрабатывали таксистами, грузчиками, чтобы прокормить семью. Им [первый президент РФ Борис] Ельцин не платил зарплаты. Видимо, потому что нищими легко управлять: дай немного денег, и они сделают все, что скажешь, — рассказал Руцкой.

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По его словам, он не ожидал, что тогдашний министр обороны РФ Павел Грачев отдаст приказ на расстрел парламента. Танкисты стреляли фугасными и кумулятивными снарядами, которые прошивали стенки здания и взрывались внутри помещения.

Мы с Грачевым воевали в Афганистане, учились в академии Генштаба. Будучи вице-президентом, я отстаивал интересы армии. И вдруг военные стали стрелять по мне из танков.., — вспоминает Руцкой.

3–4 октября 1993 года в результате внутриполитического кризиса в РФ произошли столкновения между сторонниками президента Бориса Ельцина и Верховного совета, которые привели к перестрелкам в центре Москвы и расстрелу Белого дома. Вице-президент РФ Руцкой возглавил защиту парламента, но впоследствии был арестован и помещен в следственный изолятор «Лефортово». Выпущен по амнистии 26 февраля 1994 года.