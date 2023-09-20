Прощание с актером Алексеем Яниным пройдет в закрытом формате

Прощание с актером театра и кино Алексеем Яниным по решению семьи пройдет в кругу близких. Об этом сообщили в Российском академическом Молодежном театре (РАМТ), где служил артист.

Дата и место прощания с Яниным неизвестны, передает ТАСС.

О смерти актера стало известно накануне. Последние восемь лет жизни Янин боролся с последствиями тяжелого инсульта. Жена актера Дарья рассказывала, что из-за болезни и проведенной трепанации с мужем произошли непоправимые вещи, в том числе связанные с речью и памятью.

По ее словам, у супруга не выдержало сердце. После 20 дней, проведенных в коме, он умер, не приходя в сознание. Ошибочная информация о смерти парализованного Янина уже появлялась в начале сентября. Однако сообщения оказались фейком.