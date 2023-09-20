Орешкин: любой работник может перейти на четырехдневку

Российское законодательство фактически уже позволяет вводить четырехдневную рабочую неделю. При желании любой работник в России может перейти на четырехдневную рабочую неделю, для этого ему необходимо договориться с работодателем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента РФ Максима Орешкина.

Чиновник отметил, что в настоящее время предприятия сами определяют график труда своих сотрудников на основе договоренностей между работодателем и коллективом. Это дает возможность перейти на режим четырех рабочих дней в неделю, если обе стороны с этим согласны.

По словам Орешкина, вопрос распределения рабочего времени всегда решается индивидуально на каждом предприятии с учетом его специфики и потребностей трудового коллектива. При этом государство не устанавливает жестких рамок и дает свободу для договорных отношений.