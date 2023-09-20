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В России назвали процент не желающих жить по законам страны мигрантов

В РФ множество мигрантов не желают жить по российским законам и предпочитают шариат. Это выяснили специалисты Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН), заявил глава службы Игорь Баринов. Об этом сообщает ТАСС.

Назван процент не желающих жить по законам РФ мигрантов
© РИА Новости

Анонимный опрос, который провели сотрудники ФАДН среди мигрантов, показал, что почти половина — свыше 43 % из респондентов предпочитают шариат, то есть религиозное право, вместо установленных на территории Российской Федерации светских законов. При этом 44 % хотят жить согласно порядкам, установленным у них на родине, игнорируя сложившиеся в России общественные устои. 24% опрошенных готовы участвовать в протестах, чтобы отстаивать право жить в РФ по нормам шариата. 15,3% респондентов готовы принимать участие в незаконных политических акциях мигрантов.

Шариат предусматривает точное следование нормам, которые установлены в Коране. Этот вид правосудия предполагает в том числе наказания за преступления против нравственности и «общественного порядка».

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До этого президент России Владимир Путин заявил, что к ситуации с притоком мигрантов необходимо подходить аккуратно, так как нельзя допустить появления гетто в РФ.

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