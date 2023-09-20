Ургант выразил надежду на скорейшее освобождение Ефремова из колонии

Актера Михаила Ефремова следует освободить из колонии, потому что он уже «заплатил дорогую цену» за смертельное ДТП, уверен его коллега и друг Андрей Ургант. В интервью RTVI он уточнил, что продолжает поддерживать общение с Ефремовым и переписывается с ним, пока тот отбывает наказание.

Дай бог ему здоровья и скорейшего освобождения, потому что он уже заплатил дорогую цену за то чудовищное преступление, которое он совершил. «...» А почему я должен бросать его, если с ним случилась беда? Бросить легче всего, — заявил Ургант.

По словам артиста, Ефремов находится в хорошем состоянии и занимается творчеством. В колонии он ставит спектакли, а также смог снять фильм. При этом Ургант подчеркнул, что кинокартину отправили на фестиваль. Актер добавил, что Ефремов «настроен жить, а не складывать руки». Также, по словам Урганта, связь с артистом поддерживает их коллега Сергей Гармаш.

Ефремов попал в аварию в Москве 8 июня 2020 года на Смоленской площади. Автомобиль артиста выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Сам артист почти не пострадал, а второй участник ДТП скончался в больнице от полученных травм. В момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения.