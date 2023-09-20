Вдова Алексея Янина рассказала, как пройдут его похороны

Похороны российского актера Алексея Янина будут закрытыми, рассказала «360» его вдова Дарья Клюшникова. При этом, как сообщает издание, она не стала называть дату и место прощания с артистом.

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Похороны будут непубличные, для узкого круга людей, для своих друзей, — рассказала супруга актера.

Женщина добавила, что занимается в похоронном агентстве подготовкой к траурной церемонии, не рассказав при этом, где и когда состоится прощание.

Ранее Дарья Клюшникова рассказала, что мошенники попытались жестоко обмануть семью актера, позвонив 2 сентября якобы из морга и сообщив о смерти артиста. Тогда многие коллеги Янина выразили соболезнования, но затем выяснилось, что он жив.

Актер Российского академического молодежного театра Алексей Янин скончался в 40-летнем возрасте от последствий инсульта, случившегося в 2015 году. Тогда врачам пришлось сделать актеру трепанацию черепа. На поправку он пошел только спустя несколько лет.