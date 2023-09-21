В Петербурге установлен новый температурный рекорд

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что в Петербурге был установлен новый температурный рекорд.

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Минувшая ночь в Санкт-Петербурге с минимальной температурой в плюс 16,1 градуса стала самой теплой за весь период метеонаблюдений в городе для 21 сентября. Прошлый рекорд был установлен в 2018 году. Тогда температура воздуха составила плюс 15,4 градуса.

Эксперт добавил, что в предстоящие дни нужно приготовиться к множеству рекордов температуры в городе. Будут перекрыты не только дневные экстремумы показателей отдельных дней, но и ночные. По словам Колесова, в регион приходит теплый воздух, а похолодание начнется только с 24 сентября, передает издание «Петербургский дневник».

Колесов также спрогнозировал обновление дневного экстремума 22 и 23 сентября. По словам эксперта, в городе воздух в эти дни может прогреться до плюс 22-23 градусов, передает Neva.Today.