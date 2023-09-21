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В Роспотребнадзоре ответили на вопрос о введении жестких мер против COVID-19

Оснований для введения в России жестких мер против COVID-19 на данный момент нет. Об этом заявил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов, пишет ТАСС.

В Роспотребнадзоре ответили на вопрос о введении жестких мер против COVID-19
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Отвечая на вопросы журналистов, он подчеркнул, что предпосылки для возобновления жестких ограничительных мероприятий вряд ли появятся в этом эпидемиологическом сезоне.

«Мы с вами уже не наивны [в отношении] коронавирусной инфекции», — сказал академик.

Ранее в некоторых регионах России начали возвращать масочный режим для борьбы с COVID-19, ОРВИ и гриппом. В Тульской области носить маски рекомендовали посетителям и персоналу всех медицинских учреждений. В части поликлиник и больниц Тюмени также советуют носить средства индивидуальной защиты.

За неделю с 11 по 17 сентября число выявленных в России случаев коронавируса выросло на 48 процентов. Комментируя эту статистику, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал «нормально жить» при сезонном росте заболеваемости COVID-19.

«Сейчас уже понятно, что каждый сезон у нас будет такой рост, с этим нужно нормально жить, это не должно никоим образом влиять на работу, на учебу», — сказал он.

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