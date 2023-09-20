В РФ не выявили пациентов с новым штаммом коронавируса "Пирола"

На территории РФ не зафиксировали ни одного пациента с новым штаммом коронавируса "Пирола", заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"В Российской Федерации пока этот геновариант не обнаружен", – сообщила она в эфире "России 24".

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что при нынешнем подъеме заболеваемости коронавирусом фиксируется небольшое количество госпитализаций, что является хорошим знаком. Она призвала граждан вакцинироваться, а также соблюдать меры профилактики.