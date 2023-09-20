Сотрудник РАН оценил эффективность имеющихся вакцин против омикрона

Уже привитым, а также переболевшим COVID-19 сейчас вакцинироваться не нужно. Об этом заявил научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения Российской академии наук (РАН), кандидат медицинских наук Михаил Болков в беседе с РИА Новости.

Он также заявил, что имеющиеся вакцины рассчитаны на предыдущие штаммы коронавируса и неэффективны против омикрона.

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«Каждый в той или иной степени сталкивался с разными видами коронавирусов, значит, есть защита. У этих вирусов много антигенов, но мутирует только один — тот, что на поверхности», — объяснил Болков, подчеркнув, что у россиян есть потенциал борьбы с инфекцией благодаря иммунной памяти.

При этом ученый выразил мнение, что в ближайшие пару месяцев произойдет всплеск штамма пирола. Он считает, что в такой срок новую вакцину не создать.

Врач-инфекционист АО «Медицина» Владимир Неронов также считает, что никакая прививка не даст стопроцентной гарантии от заражения. Он отметил, что современные штаммы отличаются от того, на базе которого были синтезированы вакцины.

В свою очередь, врач и эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина заявила, что прививаться от коронавируса нужно тем, кто работает с людьми и активно пользуется общественным транспортом в пиковые часы. По ее словам, практика показывает, что отечественные вакцины защищают от тяжелого течения болезни. Уланкина также напомнила о новой вакцине «Конвасэл».

«Считается, что она эффективна против новых штаммов за счет того, что мутации обычно затрагивают поверхностный S-белок, а вакцина взаимодействует с нуклеокапсидным белком, который менее изменчив», — рассказала врач.

Ранее стало известно, что в некоторых регионах России начали возвращать масочный режим для борьбы с COVID-19, ОРВИ и гриппом. Так, в Тульской области масочный режим рекомендовали соблюдать посетителям и персоналу всех медицинских учреждений, в части поликлиник и больниц Тюмени также советуют носить средства индивидуальной защиты. Кроме того, в Псковской области анонсировали возвращение обязательного масочного режима в больницы, а в Саратовской маски обязали носить медперсонал клиник.