Вильфанд спрогнозировал рост рисков возникновения лесных пожаров в 16 регионах России

"Во многих регионах растет уровень пожарной опасности. На юге ЦФО он будет достигать чрезвычайного уровня в течение этой недели - Тамбовская, Курская, Воронежская, Белгородская области. В Московской области к концу рабочей недели он тоже вырастет до четвертого (высокого - прим. ТАСС) уровня. Нужно очень осторожно обращаться с огнем на пикниках. В Республике Коми будет чрезвычайный уровень, там не ожидается осадков и до плюс 27 градусов", - сообщил он.