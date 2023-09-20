Названа причина запоя звезды «Счастливы вместе» Захаровой

43-летняя актриса Юлия Захарова, известная по роли Лены Полено в сериале «Счастливы вместе», могла запить после того, как лишилась роли в новом сезоне популярного ситкома, пишет StarHit. По сообщению издания, такое предположение высказала исполнительница главной роли в сериале Наталья Бочкарева. Информация о проблемах Захаровой появилась после того, как актриса появилась нетрезвой на похоронах актера Вячеслава Гричечкина и обматерила журналистов.

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По данным StarHit, исполнительница главной роли в «Счастливы вместе» актриса Наталья Бочкарева предположила, что проблемы со спиртным у коллеги могли возникнуть на фоне отказа в работе над продолжением ситкома, куда Захарову не позвали. Юлия так и не получила приглашения вновь сыграть соседку Букиных, поэтому сильно расстроилась, говорится в сообщении. Издание также сообщает, что перезапуск «Счастливы вместе» будет сниматься под новым названием «Букины» и включит в себя всего десять серий.