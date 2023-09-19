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Знакомые объяснили странное поведение актрисы Захаровой на похоронах Гришечкина

Знакомые актрисы Юлии Захаровой объяснили её странное поведение во время похорон Вячеслава Гришечкина. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Знакомые объяснили странное поведение актрисы Захаровой на похоронах Гришечкина
© кадр видео

Церемония прощания с актёром состоялась в московском Театре на Юго-Западе. Проститься с коллегой пришла и Юлия Захарова, известная российскому зрителю по роли Лены Полено в сериале «Счастливы вместе», а также своей ролью жены героя Гришечкина в спектакле «Любовнички». Однако во время церемонии актриса вела себя странно – в сеть попали кадры, на которых можно заметить, что на похороны Захарова пришла в нетрезвом состоянии. Когда с ней пытается заговорить журналисты, актриса начинает рыдать, после чего в нецензурной форме просит оставить себя в покое.

По словам собеседника из окружения Захаровой, в последнее время у актрисы сложилась тяжёлая жизненная ситуация.

«У Юли мама болеет, лежит в больнице. А Славу она очень любила. Они играли в спектакле мужа и жену и просто дружили. Его уход для нее, как и для многих, стал ударом. Вот она и не сдержалась. Да Юлька сама по себе человек такой – многие вещи воспринимает близко к сердцу. Может и скандал устроить, и на грудь принять. Ну а кто этого не делает? Конечно, в таких состояниях ее надо сразу уводить. А тут она попалась на глаза журналистам», – рассказал собеседник издания.

О смерти Вячеслава Гришечкина стало известно 16 сентября. Российскому зрителю артист наиболее известен по роли полковника Староконя в сериале «Солдаты», а также в качестве постоянного актёра в Театре на Юго-Западе.

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