Знакомые объяснили странное поведение актрисы Захаровой на похоронах Гришечкина
Знакомые актрисы Юлии Захаровой объяснили её странное поведение во время похорон Вячеслава Гришечкина. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Церемония прощания с актёром состоялась в московском Театре на Юго-Западе. Проститься с коллегой пришла и Юлия Захарова, известная российскому зрителю по роли Лены Полено в сериале «Счастливы вместе», а также своей ролью жены героя Гришечкина в спектакле «Любовнички». Однако во время церемонии актриса вела себя странно – в сеть попали кадры, на которых можно заметить, что на похороны Захарова пришла в нетрезвом состоянии. Когда с ней пытается заговорить журналисты, актриса начинает рыдать, после чего в нецензурной форме просит оставить себя в покое.
По словам собеседника из окружения Захаровой, в последнее время у актрисы сложилась тяжёлая жизненная ситуация.
«У Юли мама болеет, лежит в больнице. А Славу она очень любила. Они играли в спектакле мужа и жену и просто дружили. Его уход для нее, как и для многих, стал ударом. Вот она и не сдержалась. Да Юлька сама по себе человек такой – многие вещи воспринимает близко к сердцу. Может и скандал устроить, и на грудь принять. Ну а кто этого не делает? Конечно, в таких состояниях ее надо сразу уводить. А тут она попалась на глаза журналистам», – рассказал собеседник издания.
О смерти Вячеслава Гришечкина стало известно 16 сентября. Российскому зрителю артист наиболее известен по роли полковника Староконя в сериале «Солдаты», а также в качестве постоянного актёра в Театре на Юго-Западе.