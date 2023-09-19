Знакомые объяснили странное поведение актрисы Захаровой на похоронах Гришечкина

«У Юли мама болеет, лежит в больнице. А Славу она очень любила. Они играли в спектакле мужа и жену и просто дружили. Его уход для нее, как и для многих, стал ударом. Вот она и не сдержалась. Да Юлька сама по себе человек такой – многие вещи воспринимает близко к сердцу. Может и скандал устроить, и на грудь принять. Ну а кто этого не делает? Конечно, в таких состояниях ее надо сразу уводить. А тут она попалась на глаза журналистам», – рассказал собеседник издания.