Жена актера Янина подтвердила смерть мужа

Супруга актера Алексея Янина Дарья подтвердила смерть мужа. Об этом она сообщила StarHit.

Напомним, что 2 сентября в СМИ уже появлялась новость о кончине Янина.

«К сожалению, на этот раз, это правда. Сердечко не выдержало, сегодня Алексея не стало», — сказала StarHit его супруга.

По ее словам, Янин провел в коме 20 дней и скончался так и не приходя в сознание.

«Мы навещали его каждый день. Пока я не ездила в больницу, сейчас туда уже не пускают. Завтра поеду, будем заниматься похоронами», — добавила она.

Янина отметила, что пока не приняла решения о месте захоронения супруга.

Напомним, что после тяжелого инсульта в 2015 году актер оказался прикован к кровати. Врачи диагностировали у него повреждение мозга, полностью восстановиться актер не смог.