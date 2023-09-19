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Кто пришел проститься с актером Вячеславом Гришечкиным

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Церемония прощания с актером Вячеславом Гришечкиным в Московском театре на Юго-Западе, 19 сентября 2023 года  
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Актер, основатель киностудии «Военфильм» Игорь Угольников на церемонии прощания с актером Вячеславом Гришечкиным в Московском театре на Юго-Западе, 19 сентября 2023 года 
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Пародист Александр Песков на церемонии прощания с актером Вячеславом Гришечкиным в Московском театре на Юго-Западе, 19 сентября 2023 года 
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Церемония прощания с актером Вячеславом Гришечкиным в Московском театре на Юго-Западе, 19 сентября 2023 года 
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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Церемония прощания с актером Вячеславом Гришечкиным в Московском театре на Юго-Западе, 19 сентября 2023 года 
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Родственники Вячеслава Гришечкина на церемонии прощания с актером в Московском театре на Юго-Западе, 19 сентября 2023 года 
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Актер Валерий Афанасьев на церемонии прощания с Вячеславом Гришечкиным в Московском театре на Юго-Западе, 19 сентября 2023 года 
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Артист Сергей Глушко (Тарзан) на церемонии прощания с Вячеславом Гришечкиным в Московском театре на Юго-Западе, 19 сентября 2023 года 
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Церемония прощания с актером Вячеславом Гришечкиным в Московском театре на Юго-Западе, 19 сентября 2023 года 
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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Церемония прощания с актером Вячеславом Гришечкиным в Московском театре на Юго-Западе, 19 сентября 2023 года 
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    В Москве на 62-м году ушел из жизни заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин. В начале сентября актера госпитализировали, последнюю неделю он находился в тяжелом состоянии в реанимации. 16 сентября у Гришечкина случился сердечный приступ, врачи не смогли ему помочь.

    19 сентября состоялась церемония прощания. Она проходила в Театре на Юго-Западе, в котором Гришечкин служил большую часть жизни. Актера пришли проводить его студенты, коллеги и родственники. На церемонии заметили актеров Анатолия Кота, Валерия Афанасьева, Сергея Глушко, пародиста Александра Пескова, актрису Юлию Захарову, основателя киностудии «Военфильм» Игоря Угольникова и художественного руководителя Театра на Юго-западе Олега Леушина.

    Леушин рассказал, что Гришечкин совершенно случайно попал в театральный кружок, будучи школьником, когда шел записываться на авиамоделирование.

    «Эта ошибка подарила нам потрясающего мастера, человека, партнера. Гришечкин был полон такой энергетикой, что, когда человек уходит после спектакля домой, а на сцене слышится его смех. Было жутковато, но потом привык», — поделился он.

    По словам Александра Пескова, Гришечкин был скромным человеком. Во время гастролей он часто сталкивался с тяжелыми бытовыми условиями, но не просил улучшить их. Пародист считает, что занятость и невостребованность в кино могли повлиять на состояние актера.

    Юлия Захарова сказала, что не может поверить, что ее друга больше нет, ведь совсем недавно Гришечкин был в прекрасном расположении духа.

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