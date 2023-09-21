Работающие россияне испугались нейросетей

Четверть россиян (26 процентов) боятся лишиться работы из-за активного развития технологий. Об этом говорится в совместном исследовании страховой компании «Ренессанс Жизнь» и исследовательского центра «Зарплата.ру», который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Больше всего опасений искусственный интеллект (ИИ) вызывает у билетеров (77 процентов), кассиров (67 процентов), типографских работников (51 процент) и сотрудников банковских отделений (29 процентов). Отмечается, что в их работе достаточно много рутинных задач, которые можно автоматизировать.

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Кроме того, потерять профессию боятся операторы call-центров (26 процентов), дикторы и актеры озвучки (22 процента), бухгалтеры (21 процент), туристические агенты (19 процентов), переводчики (17 процентов) и дизайнеры (10 процентов).

Страх перед искусственным интеллектом заставил 28 процентов россиян жалеть о выбранной профессии. О смене карьерного трека задумывается 21 процент опрошенных.

Россияне при этом уверены, что в ближайшие 5-10 лет на рынке труда появятся совершенно новые специальности. Они будут нужны для контроля и улучшения работы нейросетей и искусственного интеллекта. В числе таких специалистов опрошенные назвали экспертов по работе с искусственным интеллектом (84 процента), специалистов по обеспечению информационной и кибербезопасности (59 и 57 процентов соответственно). Кроме того, они перечислили профессии, которые в будущем могут трансформироваться. Так, появятся операторы роботизированных систем (50 процентов), разработчики роботов (48 процентов), киберпротезов и имплантов (43 процента).

При этом россияне уверены, что технологии не смогут заменить врачей (88 процентов), строителей (68 процентов), полицейских (63 процента), адвокатов (55 процентов) и страховых агентов (31 процент). Респонденты уверены, что ИИ сможет лишь дополнить эти специальности.

В опросе приняли участие 2,45 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в российских городах-миллионниках. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в июле 2023 года.