Минцифры России: цифровые копии не заменят оригиналы документов
В Минцифры России уточнили, что портал «Госуслуги» можно будет использовать вместо бумажных документов только в отдельных случаях, цифровые копии полностью не заменят оригиналы документов, удостоверяющих личность.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о «цифровом паспорте».
Россияне смогут в ряде случаев предъявлять цифровое удостоверение с «Госуслуг» вместо бумажного паспорта.
«Мобильное приложение «Госуслуги» можно будет использовать вместо бумажных документов только в отдельных бытовых случаях», — говорится в сообщении Минцифры.
Отмечается, что перечень ситуаций, когда можно будет предъявлять цифровую копию документа, определит российское правительство.
В феврале Владимир Путин поддержал предложение Минцифры ввести цифровое удостоверение личности на смартфонах вместо бумажного документа.