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Минцифры России: цифровые копии не заменят оригиналы документов

В Минцифры России уточнили, что портал «Госуслуги» можно будет использовать вместо бумажных документов только в отдельных случаях, цифровые копии полностью не заменят оригиналы документов, удостоверяющих личность.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о «цифровом паспорте».

Россияне смогут в ряде случаев предъявлять цифровое удостоверение с «Госуслуг» вместо бумажного паспорта.

«Мобильное приложение «Госуслуги» можно будет использовать вместо бумажных документов только в отдельных бытовых случаях», — говорится в сообщении Минцифры.

Отмечается, что перечень ситуаций, когда можно будет предъявлять цифровую копию документа, определит российское правительство.

Путин подписал указ о введении «цифрового паспорта»

В феврале Владимир Путин поддержал предложение Минцифры ввести цифровое удостоверение личности на смартфонах вместо бумажного документа.

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