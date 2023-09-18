В Калининградской области задумались о запрете проведения абортов в частных клиниках

"Статистика по случаям прерывания беременности в России пугающая – 400 тысяч случаев за год. Причины, по которым женщина идет на этот шаг, проведение уроков со школьниками в формате "Этика и психология семейной жизни", социальная реклама и многие другие моменты нам удалось обсудить сегодня. В завершении было принято решение о выработке региональных законодательных мер по возможности запрета абортов в коммерческих медицинских учреждениях, оставив эту услугу государственным учреждениям, и конечно, по популяризации семьи и семейных ценностей", - отметил чиновник.