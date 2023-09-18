Где в России вернули масочный режим: когда будет пик ковида в 2023 году

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, вводить ограничительные санитарные меры в Кремле пока не намерены. При этом в Telegram-каналах появилась информация, что масочный режим вернули в Оренбурге. Где в России уже ввели масочный режим, при каких условиях эту меру распространят на всю страну?

По словам Пескова, общей кампании в администрации президента по прививкам от гриппа нет, «она никак не предусмотрена», при этом каждый сотрудник имеет возможность поставить себе такие прививки.

«Нет, пока в Кремле не вводят масочный режим, у нас таких мер нет. Мы видим, что, конечно, сезонность определенная есть: возможно, сезонный рост заболеваемости. Ждем ориентировку специалистов, врачей-эпидемиологов. У нас пока нет [масочный режим в Кремле не вводится]», — пояснил он.

Что сказали в Минздраве и Роспотребнадзоре

16 сентября помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что оперштаб Минздрава РФ поручил регионам в случае роста заболеваемости вводить масочный режим в больницах для медперсонала.

«Исходя из эпидситуации в конкретных регионах, в случае роста заболеваемости [поручено] вводить масочный режим в лечебных учреждениях для медицинского персонала. Это обычная противоэпидемическая мера, направленная на защиту здоровья медработников и пациентов», — пояснил он.

Кузнецов отметил, что эпидемическая обстановка в стране на данный момент стабильная, а регионам поручено готовиться к сезонному росту заболеваемости респираторными инфекциями.

Также 16 сентября в Роспотребнадзоре объяснили, что масочный режим в России вводить пока не планируется, но такое решение может быть принято при наличии серьезных оснований.

«Мы точно не планируем возвращать масочный режим, если к тому не будет каких-то абсолютно понятных оснований. Сегодня их нет», — сказала глава ведомства Анна Попова.

Официального подтверждения того, что в Оренбурге вернули масочный режим, как ранее сообщил ряд анонимных Telegram-каналов, нет.

Где в России ввели масочный режим

В расположенном на Краснопресненской набережной в Москве Доме правительства РФ временно веден масочный режим из-за осеннего роста заболеваемости различными вирусными инфекциями.

«На территории Дома правительства временно вводятся дополнительные профилактические меры, включая масочный режим. Решение принято в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19», — сообщили в пресс-службе кабмина.

Особые санитарные меры в здании правительства вводились еще в начале пандемии, в 2020 году. В апреле этого года они были отменены в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.

Что говорят медики о заболеваемости COVID-19

По мнению кандидата медицинских наук, иммунолога Николая Крючкова, всплеск заболеваемости COVID-19 в России придется на ноябрь.

«Насколько рано мы увидим всплеск заболеваемости, будет зависеть от состояния мониторинга, а именно от охвата ПЦР-тестированием, потому что в последние месяцы он был недостаточным», — подчеркнул специалист.

Крючков обратил внимание, что на спад вирус пойдет традиционно ближе к концу года, но в январе ситуация опять может измениться в худшую сторону из-за распространения нового варианта «омикрон»-штамма «пирола».

Врач и телеведущий Александр Мясников считает, что сейчас в России отсутствует подходящая вакцина от COVID-19 для обновления прививки, потому что с момента их создания вирус успел несколько раз мутировать.