Квартира, дача, машина: кто получит наследство звезды «Солдат» Гришечкина

Заслуженный артист России, звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин умер 16 сентября на 62-м году жизни из-за проблем с сердцем. Какое наследство оставил актер, кто на него претендует?

Что известно о смерти Гришечкина

Видео дня

Гришечкин ушел их жизни в возрасте 61 года. В сентябре артист должен был поехать на гастроли в Санкт-Петербург с движением «Артисты воинам России», но отказался из-за плохого самочувствия. Неделю назад он был госпитализирован, медики около недели боролись за жизнь актера, но спасти его не удалось.

Гришечкин снялся в 167 кинолентах, наибольшую известность получил после роли подполковника Староконя в сериале «Солдаты». Он также играл в «Бригаде», «Каменской» и «Марше Турецкого».

Церемония прощания с заслуженным артистом России пройдет 19 сентября в Театре на Юго-Западе, на сцене которого он сыграл более 30 ролей. Отпевать актера будут в храме Архангела Михаила. По предварительным данным, тело Гришечкина кремируют.

«С 12:00 до 13:00 будет прощание в театре, а в 13:30 — отпевание в храме Архангела Михаила», — сообщили в учреждении.

Кому достанется наследство Гришечкина

У Вячеслава Гришечкина в собственности была машина, квартира в одном из спальных районов Москвы и дача в Подмосковье. Все имущество перейдет единственной дочери актера Ольге, сообщает Teleprogramma.pro.

Сейчас наследнице Гришечкина 30 лет, она проживает в столице, получила педагогическое образование и руководит международной компанией. Неизвестно, будет ли еще кто-то из родных претендовать на имущество артиста.

Ольга — единственный ближайший родственник актера. Супруга Гришечкина Анна умерла в 2017 году от рака. Дочь была рождена в первом браке актера с костюмером Марией.

Что известно о последних днях жизни Гришечкина

По данным Mash, артист перед госпитализацией двое суток провел в реабилитационном центре в Одинцово, куда предположительно попал из-за проблем с алкоголем. Утром 6 сентября его состояние ухудшилось, поднялась температура, развилась гипертермия. Врачи диагностировали психическое расстройство, развившееся на фоне злоупотребления спиртными напитками.

Вячеслав Гришечкин был доставлен в столичную больницу 7 сентября. Его определили в инфекционное отделение. В ночь с 15-го на 16-е число его сердце остановилось.

Актер Игнат Акрачков после смерти коллеги сообщил, что проблемы со здоровьем у Гришечкина обострились после смерти супруги Анны.

«У них были очень близкие и закрытые, непубличные отношения. Они так берегли свою семью. После смерти жены он очень сильно сдал. Это был сильный удар для него, от которого он не смог оправиться быстро. Я понимаю его, такая связь не может пройти бесследно», — рассказал он «Вечерней Москве».

По словам Акрачкова, на проблемы с сердцем актер жаловался давно, однако, когда была жива его супруга, она тщательно следила за его образом жизни и питанием.

Звезда сериала «Солдаты» Алексей Ошурков заявил NEWS.ru, что Вячеслав Гришечкин запомнился не только как хороший актер, но и как светлый человек, который никогда не отказывал в помощи.

«Слава был феноменальным, прекраснейшим актером, очень светлым человеком. В его компании, где бы он ни оказался — на съемках или в обществе, — все начинали смеяться и улыбаться. Главное — Слава помогал ближним, не проходил мимо взывавшего о помощи», — сказал актер.

Актриса Ирина Безрукова в социальных сетях сообщила, что была потрясена новостью о смерти Вячеслава Гришечкина. Они были знакомы с 1997 года, со съемок фильма «Незнакомое оружие, или Крестоносец-2».