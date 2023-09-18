Директор Вячеслава Гришечкина обвинил врачей в смерти актера

Директор актера Вячеслава Гришечкина Максим Миллер обвинил врачей в его гибели. Как сообщает Baza, он считает, что медики не оказали артисту должную помощь.

По словам директора, около 6 лет назад у Гришечкина умерла жена. Это сказалось на его состоянии — актер перенес инфаркт и стал выпивать. Однако, по словам Миллера, последнее время у него не было критических проблем со здоровьем. О проблемах у артиста он узнал от консьержки — она рассказала, что утром он не вышел гулять с собакой, что для актера нетипично.

Директор решил проведать Гришечкина и нашел его в плохом самочувствии. Он лежал на полу, хотя после смог подняться и отправился в больницу на ногах. Сперва артиста отвезли в частную клинику, однако там ему стало хуже. Оттуда на скорой актера госпитализировали в городскую больницу.

Миллер считает, что врачи не оказывали Гришечкину должный уход. По его словам, всего за несколько дней нахождения в больнице у него появились пролежни. Директор считает, что медики должны понести ответственность за свой поступок.