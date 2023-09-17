Стала известна дата похорон Добронравова

Поэта Николая Добронравова похоронят в среду 20 сентября на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заслуженного артиста России певца Юлиана.

«Похороны будут на Новодевичьем кладбище и ориентировочно в среду», — сообщил он.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что поэт Николай Добронравов будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Поэт-песенник Николай Добронравов ушел из жизни в возрасте 94 лет 17 сентября.

На стихи Добронравова его жена Александра Пахмутова написала песни «Беловежская пуща», «Главное, ребята, сердцем не стареть», «До свиданья, Москва, до свиданья», «Как молоды мы были», «Надежда», «Нежность», «Я не могу иначе». Супруги поженились в 1956 году и прожили вместе не расставаясь почти 70 лет.