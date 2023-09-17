Представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя смерть легендарного поэта Николая Добронравова, написала в своем Telegram-канале, что чувствует сильную боль.

Дипломат напомнила, что свыше 50 лет назад Добронравов в соавторстве с Сергеем Гребенниковым опубликовал стихотворение «Нежность», в котором была фраза: «Так же падает листва в садах».

По ее мнению, эти слова очень хорошо описывают ее настроение после известия о смерти поэта.

«Всё так же рутинно идёт и будет идти жизнь. Это её неумолимый закон. И только боль, щемящая, нестерпимая пронзает обыденность осознанием великой потери», - пояснила Захарова.