Стало известно место похорон Николая Добронравова
Принято решение похоронить Николая Добронравова на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина.
Советский и российский поэт-песенник Николай Добронравов ушел из жизни после тяжелой болезни в возрасте 94 лет.
Николай Добронравов - лауреат Государственной премии СССР (1982). В творческом союзе с супругой, композитором Александрой Пахмутовой, поэт создал множество песен, получивших широкую популярность: «Беловежская пуща», «И вновь продолжается бой», «Как молоды мы были», «Надежда» и другие.
Песни на стихи Добронравова в разное время исполняли Георг Отс, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова, Эдуард Хиль.
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