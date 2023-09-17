Стало известно место похорон Николая Добронравова

Принято решение похоронить Николая Добронравова на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина.

Советский и российский поэт-песенник Николай Добронравов ушел из жизни после тяжелой болезни в возрасте 94 лет.