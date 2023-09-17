Умер поэт Николай Добронравов
Советский и российский поэт-песенник Николай Добронравов умер в возрасте 94 лет. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" сообщила дочь советского поэта Роберта Рождественского журналистка Екатерина Рождественская.
"Колечка ушел, Добронравов. Извините уж, но для меня - Колечка. Знала его с детства, любила, часто бывали они у нас и мы у них на Комсомольском проспекте", - написала она.
Также о смерти поэта высказался и певец Николай Басков.
"Только что узнал - не стало Николая Николаевича Добронравова", - написал он на своей странице в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Николай Добронравов - советский и российский поэт, лауреат Государственной премии СССР (1982). В творческом союзе с супругой, композитором Александрой Пахмутовой, поэт создал множество песен, получивших широкую популярность: "Беловежская пуща", "И вновь продолжается бой", "Как молоды мы были", "Надежда" и другие. Песни на стихи Добронравова в разное время исполняли Георг Отс, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова, Эдуард Хиль.