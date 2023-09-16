Эпидемиолог высказался о пике заболеваемости коронавирусом

«Все связано с нашим календарем. Сейчас люди съехались из разных мест, вышли на работу. Конечно, условия для распространения вируса появились более удачные. Если он им воспользуется, то к октябрю месяцу может быть повышенная заболеваемость. Многие считают, что для коронавируса не характерна сезонность, но в ближайшее время мы увидим, как будет развиваться ситуация и будем следить за указаниями Роспотребнадзора», — добавил Вадим Покровский.