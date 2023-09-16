В Доме правительства РФ введут масочный режим

В Доме правительства Российской Федерации в Москве в связи с ростом заболеваемости коронавирусом снова начнут действовать ограничения против распространения COVID-19, включая масочный режим. Об этом пишет РБК со ссылкой на два правительственных источника.

По их данным, будет сокращено посетителей здания и контактов между сотрудниками, также рекомендуется сократить число командировок, как по России, так и зарубеж.

«Решение принято в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19», — говорится в материале.

Также данную информацию в Доме правительства подтвердили агентству ТАСС.