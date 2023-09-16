Стало известно о состоянии актера Станислава Любшина

Стало известно о состоянии актёра Станислава Любшина, перенесшего микроинсульт. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сейчас актёр находится в сознании. Его перевели из реанимации в отделение. Наметилась положительная динамика, память почти полностью восстановилась, Любшин понимает, где находится, и что ему говорят.

Врачи настаивают на постельном режиме и временном прекращении театральной деятельности. Не исключено, что может быть отменен спектакль «Третий звонок, господа!», в котором Любшин исполняет главную роль. Показ был запланирован МХАТом на 4 и 17 октября.

Позавчера 90-летнего народного артиста России срочно госпитализировали в Боткинскую больницу Москвы. Он был полностью дезориентирован и не мог вспомнить свое имя. Любшину сделали компьютерную томографию и обнаружили, что у него был микроинсульт.