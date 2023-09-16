Названа дата прощания с актером Гришечкиным

Прощание с Вячеславом Гришечкиным, известным актером театра и кино, пройдет во вторник, 19 сентября, рассказал художественный руководитель Театра на Юго-Западе Олег Леушин в интервью Telegram-каналу «Абзац».

Леушин пояснил, что прощание пройдет в здании театра.

Художественный руководитель заметил, что Вячеслав Гришечкин стоял у истоков театра. Он добавил, что многие актёры помнят десятилетия работы с ним, его талант и профессионализм.

Актер театра и кино Алексей Ошурков, в свою очередь, отметил, что смерть Гришечкина стала для него тяжелой утратой, сообщают «Известия».

«Это был очень светлый человек, который стремился и делал добрые дела. Где он оказывался в обществе - всегда были улыбки и смех», - пояснил Ошурков.