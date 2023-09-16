Стали известны подробности смерти дочери Михаила Ульянова

Елена — единственная дочь Михаила Ульянова и Аллы Парфаньяк. Накануне 63-летнюю женщину нашли в собственной квартире без признаков жизни благодаря тому, что ее друг забил тревогу – Елена не отвечала на телефонные звонки несколько дней. Тогда он обратился к консьержке, и та открыла дверь запасным ключом. Елена Михайлова была найдена в своем кабинете.

Ульянова не была одиноким человеком, пишет Московский Комсомолец». По данным СМИ, ее дочь Елизавета вместе с детьми отдыхает за границей. Случившееся с матерью она не комментирует.

Известно, что не так давно у Елены Михайловны умерла любимая собака. Женщина очень переживала смерть питомца, и даже перестала выходить из дома. Время от времени ее навещал давний друг.

По предварительной информации дочь известного артиста скончалась от инфаркта. Точная причина смерти будет известна после медицинской экспертизы.

При жизни родителей Ульянова была с ними очень близка, поэтому в свое время прислушалась к мнению отца и не стала строить артистическую карьеру. Она стала художником, и всегда говорила, что нашла свое призвание.