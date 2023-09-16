В трех московских аэропортах задержали по меньшей мере 30 рейсов

По меньшей мере 30 авиарейсов задержаны и еще четыре отменены в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

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По состоянию на 7:22 мск субботы во Внуково задержаны четыре рейса и три отменены, в Домодедово задержаны 18 рейсов и один отменен, а в Шереметьево задержаны восемь рейсов.

10 сентября аэропорты Москвы сообщали о задержке 20 рейсов.

Утром 9 сентября в аэропортах Москвы отменили четыре рейса, еще девять задержали.

В последнее время в аэропортах Москвы и Подмосковья участились задержки и отмены рейсов на фоне попыток атак беспилотных летательных аппаратов. Подобная ситуация произошла также в ночь на 7 сентября.