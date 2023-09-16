В трех московских аэропортах задержали по меньшей мере 30 рейсов

В "Домодедово", "Внуково" и "Шереметьево" задержаны по меньшей мере 30 рейсов
По меньшей мере 30 авиарейсов задержаны и еще четыре отменены в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».
По состоянию на 7:22 мск субботы во Внуково задержаны четыре рейса и три отменены, в Домодедово задержаны 18 рейсов и один отменен, а в Шереметьево задержаны восемь рейсов.
10 сентября аэропорты Москвы сообщали о задержке 20 рейсов.
Утром 9 сентября в аэропортах Москвы отменили четыре рейса, еще девять задержали.
В последнее время в аэропортах Москвы и Подмосковья участились задержки и отмены рейсов на фоне попыток атак беспилотных летательных аппаратов. Подобная ситуация произошла также в ночь на 7 сентября.
14 сентября гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил о планах введения в компании практики мокрого лизинга и овербукинга.