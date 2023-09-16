Названы время и место церемонии прощания с актером Гришечкиным

Церемония прощания с советским и российским актером Вячеславом Гришечкиным пройдет в Театре на Юго-Западе в Москве во вторник, 19 сентября. Об этом в субботу, 16 сентября, сообщил директор артиста.

Гришечкин скончался из-за сердечного приступа . Около недели назад 61-летний актер попал в больницу из-за проблем с сердцем, за несколько дней его состояние ухудшилось. О смерти актера 16 сентября сообщил артист Театра на Юго-Западе Антон Белов .

Гришечкин скончался на 62-м году жизни. Он сыграл множество ролей в театре и кино — почти 170 и был настоящей звездой сериала «Солдаты». В картине он исполнил роль полковника Александра Староконя. В 1994 году Гришечкин стал заслуженным артистом Российской Федерации. Его коллега по съемочной площадке, актер театра и кино Игнат Акрачков поделился в беседе с «Вечерней Москвой» воспоминаниями о совместной работе и дружбе с актером.