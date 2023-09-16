Умер звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин

«Билеты были куплены, а потом он позвонил и сказал, что не сможет из-за плохого самочувствия. А 15 сентября мне позвонил уже племянник Вячеслава Максим и сообщил, что его больше нет. Не выдержало сердце», — поделилась собеседница издания.