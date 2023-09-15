Появились подробности смерти дочери актера Михаила Ульянова

По данным издания, тревогу забил друг Ульяновой, который не мог дозвониться до нее в течение двух дней. Также известно, что друзья женщины регулярно выгуливали ее собаку, поскольку у той в последнее время сильно болели ноги и она редко выходила из дома, но несколько месяцев назад животное умерло. После неудачных попыток связаться с Ульяновой ее друг попросил консьержку открыть дверь и проверить ее состояние. Попав в квартиру, женщина нашла ее хозяйку мертвой в кабинете.