Появились подробности смерти дочери актера Михаила Ульянова
Тело 63-летней дочери актера Михаила Ульянова Елены нашла консьержка. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
По данным издания, тревогу забил друг Ульяновой, который не мог дозвониться до нее в течение двух дней. Также известно, что друзья женщины регулярно выгуливали ее собаку, поскольку у той в последнее время сильно болели ноги и она редко выходила из дома, но несколько месяцев назад животное умерло. После неудачных попыток связаться с Ульяновой ее друг попросил консьержку открыть дверь и проверить ее состояние. Попав в квартиру, женщина нашла ее хозяйку мертвой в кабинете.
Предполагается, что смерть наступила более суток назад.
На данный момент причина смерти Ульяновой остается неизвестна, но криминальную версию не рассматривают.
Напомним, что женщину нашли мертвой в квартире на Большой Бронной улице в Москве.