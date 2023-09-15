Умер композитор Олег Галахов

Композитор, председатель Союза московских композиторов, председатель Оргкомитета Международного фестиваля современной музыки «Московская осень», заслуженный деятель искусств РСФСР Олег Галахов скончался на 79-м году жизни. Об этом в пятницу, 15 сентября, сообщили в пресс-службе Союза композиторов России.

— 15 сентября 2023 года ушел из жизни Олег Борисович Галахов, — говорится в сообщении.

Олег Галахов родился 10 августа 1945 года в Горловке, Украинская ССР. Он окончил Московскую консерваторию имени П.И. Чайковского.

В 1979 году Галахов, в то время еще заместитель председателя Московской организации Союза композиторов РСФСР, стал одним из инициаторов фестиваля современной музыки «Московская осень».