Умер композитор Олег Галахов

Композитор Олег Галахов скончался в 78 лет
Композитор, председатель Союза московских композиторов, председатель Оргкомитета Международного фестиваля современной музыки «Московская осень», заслуженный деятель искусств РСФСР Олег Галахов скончался на 79-м году жизни. Об этом в пятницу, 15 сентября, сообщили в пресс-службе Союза композиторов России.
— 15 сентября 2023 года ушел из жизни Олег Борисович Галахов, — говорится в сообщении.
Олег Галахов родился 10 августа 1945 года в Горловке, Украинская ССР. Он окончил Московскую консерваторию имени П.И. Чайковского.
В 1979 году Галахов, в то время еще заместитель председателя Московской организации Союза композиторов РСФСР, стал одним из инициаторов фестиваля современной музыки «Московская осень».
Среди сочинений композитора: оратории и кантаты — «Исторические песни», «Двадцать шесть», «Голос, обращение к Ахматовой»; Концерт для оркестра, симфония «Новый сад»; вокальные циклы «Из японской поэзии», «Гулянье», два струнных квартета, соната для виолончели и органа.