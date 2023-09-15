Умер актер Игорь Кечаев

14 сентября ушел из жизни Игорь Викторович Кечаев, советский и российский актер кино и ТВ, режиссер, сотрудничавший, в том числе, с Театром на Таганке.

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Кечаев - это Интер из культовой драмы 1988 года "Меня зовут Арлекино" и Игорь из советско-германской картины 1990-го "Ленинград. Ноябрь". Плюс на его счету "Смерть за кулисами", "Дзенбоксинг", "Бумажный солдат", сериал "Саша+Маша", другие.

Как режиссер Кечаев работал над фильмами и сериалами "След", "Товарищи полицейские", "Соседка","Поздние цветы",десятками других.

Последней работой постановщика стала мелодрама 2021 года "Хочу тебе верить".

Игорь Кечаев родился 3 февраля 1961 года. В 1987-м окончил режиссерский факультет ГИТИСа.